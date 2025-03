Brand in schuurtje aan de Molenlaan in Sommelsdijk

Donderdagmiddag 20 maart 2025 heeft er een brand gewoed in een schuurtje aan de Molenlaan in Sommelsdijk. De vlammen sloegen snel om zich heen, waardoor ook het omliggende gras in brand vloog. Een flinke rookkolom was te zien en trok veel bekijks van omstanders die op de brand afkwamen.

De brandweer schaalde al snel op naar het sein 'middelbrand'. Een tweede tankautospuit en de officier van dienst kwamen ter plaatse om de brand onder controle te krijgen.

Door het snelle ingrijpen van de brandweer kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg naar nabijgelegen gebouwen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.



Door Internetredactie Omroep Archipel