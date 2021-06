Brand in schuurtje Oosterweg Ouddorp

De Ouddorpse brandweer is in de nacht van zondag 27 op maandag 28 juni 2021 uitgerukt naar de Oosterweg in Ouddorp. Achter in de tuin van een woonhuis stond een schuurtje in brand.

Door snel handelen van de brandweer was de brand snel onder controle. De oorzaak van de brand is (nog) niet bekend.