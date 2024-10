Brand in voormalig schoolgebouw in Sommelsdijk

Zaterdagavond 5 oktober 2024 is er omstreeks 19:05 uur brand uitgebroken in een voormalig schoolgebouw aan de Molenlaan in Sommelsdijk.

De brandweer schaalde snel op naar het sein 'grote brand' om voldoende personeel en bluswater naar de locatie te krijgen. De brand veroorzaakte lange tijd hevige rookontwikkeling, die door gaten in het dak ontsnapte. Brandweerlieden hebben gaten in het dak gemaakt om de brand beter te bestrijden. Het pand bevatte asbest. Volgens een woordvoerder van de brandweer is er geen asbest vrijgekomen bij de brand.

Veel nieuwsgierige omwonenden kwamen kijken bij de brand. De Molenlaan en de Westelijke Achterweg waren tijdelijk afgesloten voor het verkeer vanwege de bluswerkzaamheden.



Door Internetredactie Omroep Archipel