De brandweer is in de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 juni 2018 uitgerukt naar de Noord Achterweg in Ooltgensplaat. Er was melding gemaakt van een gebouwbrand. Ter plaatse gekomen troffen de brandweerlieden een woning aan waarbij rook via de ramen naar buiten kwam.

De brand op de 1e verdieping kon snel worden geblust. Zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.