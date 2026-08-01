Brand op berg in Vliedpark Sommelsdijk





Zaterdagavond 1 augustus 2026 is rond 20:30 uur brand uitgebroken in het droge gras op de berg in het Vliedpark in Sommelsdijk. De rook was in de omgeving goed zichtbaar.

De brandweer kwam met spoed ter plaatse en trof een brand aan die zich over een flink aantal vierkante meters had verspreid. De brandweerlieden wisten het vuur snel onder controle te krijgen.

De brandweer zette een waterkanon in om het afgebrande gebied en de omliggende begroeiing grondig nat te maken.

Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.

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Door Internetredactie Omroep Archipel