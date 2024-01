Brand op terrein Hernesseroord: snelle actie voorkomt gewonden

Aan het einde van de middag op dinsdag 2 januari 2024 is er brand uitgebroken in een woonstudio op het terrein van Hernesseroord in Middelharnis. Door de snelle en doortastende reactie van medewerkers en hulpdiensten kon de situatie snel onder controle worden gebracht.

Jacco Goedegebuure, woordvoerder van Zuidwester, meldt dat de oorzaak van de brand momenteel wordt onderzocht en benadrukt vooral de opluchting dat er geen gewonden zijn gevallen bij het incident.

Vanwege de aanzienlijke rookontwikkeling was evacuatie noodzakelijk. Men verwacht dat alle cliënten dinsdagavond kunnen terugkeren naar hun woningen. Eerdere evacuatieoefeningen hebben bijgedragen aan de efficiëntie van deze evacuatie. De brandweer schoot ook een ambulance nog even te hulp die zich had vastgereden.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws