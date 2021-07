Brand op zeiljacht in Stellendam

In de Marina Haven bij Stellendam is in de nacht van zondag 18 op maandag 19 juli 2021 brand ontstaan op een zeiljacht. Aan boord waren een man en een vrouw. De man heeft het vuur zo ver mogelijk zelf proberen te blussen. Diverse hulpdiensten waaronder de brandweer, KNRM en ambulance kwamen ter plaatse.

Beide personen zijn van boord gehaald en nagekeken door het ambulancepersoneel. De slachtoffers liepen brandwonden op en hadden rook ingeademd. Samen met de KNRM heeft de brandweer nageblust.