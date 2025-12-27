Het Streekarchief verhuist per 1 januari naar Hellevoetsluis

Het Streekarchief Goeree-Overflakkee sluit zich per 1 januari 2026 aan bij het Streekarchief Voorne-Putten. Samen gaan ze verder onder de naam Regionaal Historisch Centrum Voorne-Putten Goeree-Overflakkee (RHC).

De gemeenteraad van Voorne aan Zee gaf op 18 december 2025 toestemming. Eerder stemden ook de raden van Nissewaard en Goeree-Overflakkee al in.

Samenwerking

De archieven van de drie gemeenten werken samen. Ze kunnen zo informatie en kennis delen en hun werk beter organiseren. Volgens de betrokken wethouders helpt de samenwerking ook bij digitalisering, kosten besparen en het beschermen van kwetsbare archieven.

Toegang

Voorlopig blijven de archieven op hun huidige plekken toegankelijk. Een fysieke samenvoeging gebeurt pas nadat de nieuwbouw klaar is. Het RHC komt te liggen op Kickersbloem 3 in Hellevoetsluis. De locatie voldoet aan de regels voor archieven en heeft faciliteiten voor bezoekers.

In Nederland werken steeds meer archiefdiensten samen. Dit komt door strenger wordende regels, hogere kosten en groeiende digitale archieven. Archieven kunnen zo kennis delen en hun werk coördineren.

Het RHC wil de komende jaren uitgroeien tot een regionaal kenniscentrum. Door digitalisering komen archiefstukken sneller online beschikbaar.

