Nieuwjaarsduiken op Goeree-Overflakkee

Op Nieuwjaarsdag kunnen inwoners van Goeree-Overflakkee weer meedoen aan een van de twee grote Nieuwjaarsduiken: de KiKa G-O Nieuwjaarsduik op het Havenhoofd in Middelharnis en de traditionele Nieuwjaarsduik in Ouddorp.

Middelharnis

In Middelharnis kunnen mensen terecht bij de KiKa G-O Nieuwjaarsduik. Deze duik wordt gehouden bij het strandje aan het Havenhoofd. Deelnemers krijgen traditioneel een warming-up van sportclub Budokai Senshi. Het startsein wordt gegeven om 14:00 uur, inschrijven kan ter plekke vanaf 13:00 uur. Deelnemen kost 10 euro per persoon met een maximum van 20 euro per gezin. Natuurlijk is er na afloop erwtensoep en warme chocolademelk. De opbrengst van het evenement is voor KiKa Goeree-Overflakkee.

Ouddorp

De Nieuwjaarsduik in Ouddorp vindt dit jaar voor de 41e keer plaats en trekt zowel inwoners als toeristen naar het strand Flaauwe Werk. Om 14:00 uur klinkt het startschot voor de deelnemers en na afloop kunnen ze opwarmen met een kop warme erwtensoep. Inschrijven kan via www.nieuwjaarsduikouddorp.nl tot een halfuur voor het startschot en kost € 6,-. De eerste 500 aanwezige duikers krijgen een wintermuts. De opbrengst gaat naar de Reddingsbrigade en het KNRM-station in Ouddorp.

De organisatie in Ouddorp neemt de duik serieus en heeft voor deelnemers een aantal praktische tips. Zo wordt aangeraden om als voorbereiding al vaker naar buiten te gaan om aan de kou te wennen. Ook kan je hiervoor alvast de douche elke keer een paar graden kouder zetten. Als het om eten gaat, wordt een voedzame stamppot geadviseerd om reserves mee op te bouwen. En die extra kilo’s van de feestdagen komen tijdens de duik juist goed uit door je wat extra energie te geven.

Door Internetredactie Omroep Archipel