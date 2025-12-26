Vrijwilligers staan klaar met nieuwe materialen dankzij Windfonds

Het team van het Repair Café kan hun materiaal en gereedschap uitbreiden dankzij een gift van het Windfonds Goeree-Overflakkee. Vrijwilligers kunnen hier meteen mee aan de slag op de eerste reparatieochtend van 2026 op zaterdag 3 januari.

Wie een kapot apparaat, kledingstuk of meubelstuk heeft, is die ochtend welkom in de kantine van Goed voor Goed in Sommelsdijk. Tussen 10:00 en 12:00 uur staan vrijwilligers klaar om samen met de bezoekers te kijken of het product nog te repareren is. Het Repair Café vraagt bezoekers om hun apparaten goed schoon te maken en eventuele handleidingen, snoeren of toebehoren mee te nemen, zodat alles getest kan worden.

Deze reparaties zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de vaste kosten wordt op prijs gesteld. Nieuwe onderdelen zijn wel voor eigen rekening. Tablets en mobiele telefoons kunnen niet bij het Repair Café worden gemaakt. Ook computers en printers zijn niet mogelijk.

Het Windfonds is bedoeld om omwonenden van windparken financieel mee te laten delen in de opbrengsten. Bewoners en organisaties kunnen een beroep doen voor financiële ondersteuning voor hun projecten. Aanvragen kunnen twee keer per jaar worden ingediend, voor 1 april en voor 1 oktober. Gerealiseerde projecten uit het verleden zijn onder meer een solarbank in Oude-Tonge, een air-drum om fietsen op te pompen in Herkingen en het witte anjerpark voor veteranen in Middelharnis.

