Dit verandert per 1 januari: er mag meer bij het plastic-afval

Koffiecapsules, leeg of niet, mogen vanaf 1 januari in de pmd-afvalbak. Ook lege spuitbussen, bijvoorbeeld van deodorant of haarlak, zijn vanaf 2026 geen restafval meer. Dat heeft producentenorganisatie Verpact bekendgemaakt.

Door Rijnmond

De nieuwe landelijke richtlijnen, meldt de NOS, moeten het makkelijker maken afval te scheiden en te recyclen. Ook deels uit plastic of metaal gemaakte verpakkingen mogen huishoudens voortaan apart als pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken) inzamelen. Denk aan soepzakken, vleeswarenverpakkingen of broodzakken die deels van plastic zijn.

Verpact heeft een lijst van wat straks wel of niet onder pmd-afval valt. De richtlijnen zijn opgesteld samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten (NVRD).

Afval scheiden voor of na inzameling

De inzet is om zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen. Hoe leger verpakkingen worden ingezameld, hoe beter recycling mogelijk is. In zo'n 15 procent van de gemeentes mogen huishoudens pmd in de restafvalbak gooien. Het wordt daar vervolgens opgehaald en machinaal gescheiden. In de rest van de gemeentes zijn burgers zelf verantwoordelijk voor het scheiden van pmd-afval.

De lijst met recyclebaar afval wordt vaker aangepast. Zo mogen koffiepads en theezakjes sinds begin 2023 in de gft-bak. De producenten hadden stapsgewijs de schadelijke stoffen uit deze verpakkingen gehaald.

De overheid heeft als doelstelling dat Nederland in 2050 circulair is. Een tussendoel is dat in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen moet zijn gehalveerd.



