Te weinig ruimte op het stroomnet op Goeree-Overflakkee

Op veel plekken in Nederland, ook op Goeree-Overflakkee, is er te weinig ruimte op het elektriciteitsnet. Dit is de zogeheten netcongestie. Daardoor kunnen nieuwe huizen, bedrijven en voorzieningen soms niet meteen worden aangesloten op het stroomnet. Om de beschikbare ruimte op het net te kunnen verdelen, heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een nieuw prioriteringskader gemaakt. In dat kader staan drie groepen met verschillende voorrang. Daarna komen projecten voor gewone bedrijven.

Congestieverzachters

Als eerste komen initiatieven die zorgen voor meer ruimte op het net. Een voorbeeld van een dergelijke congestieverzachter is een industrieel bedrijf dat normaal veel stroom gebruikt op drukke momenten. Het bedrijf kan afspraken maken met de netbeheerder om dan minder stroom te gebruiken. In ruil daarvoor mag op rustige momenten meer stroom worden gebruikt. Zo helpt het bedrijf om het stroomnet te ontlasten en krijgt het extra ruimte als dat kan.

Veiligheid

Onder deze categorie vallen projecten die belangrijk zijn voor de nationale veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan de zorg, hulpdiensten en defensie. In het nieuwe kader zijn onder meer waarschuwingsdiensten als C2000, beveiligde communicatiekanalen, bloedvoorziening, riool/afvalwater en het RIVM toegevoegd.

Basisbehoeften

De derde categorie bestaat uit woningbouw, scholen, het openbaar vervoer en telecom. Nieuw in deze groep zijn functies zoals het openbaar vervoer en gasopslagen voor gasleveringszekerheid.

Rotterdamse haven

Het nieuwe prioriteringskader gaat per 1 januari 2026 in. De gemeente Goeree-Overflakkee is bezorgd over de gevolgen hiervan voor wonen, voorzieningen en bedrijven, en praat met netbeheerders en andere organisaties om de belangen van het eiland te beschermen. De overbelasting op het stroomnet op Goeree-Overflakkee komt doordat het eiland aangesloten is op hetzelfde transformatorstation als de Rotterdamse haven. De vraag naar stroom vanuit de haven is sterk toegenomen. Netbeheerders Stedin en TenneT werken aan een manier om deze gebieden te scheiden, daarmee zou de netcongestie op Goeree-Overflakkee in 2029 zijn opgelost. Inmiddels is uit gepubliceerde plannen van deze bedrijven gebleken dat dit verschuift naar minstens 2032.

Ook voor kleine gebruikers verandert er iets per 1 juli 2026. Tot nu toe reserveerden netbeheerders automatisch stroomruimte voor woningen, laadpalen en kleine bedrijven, maar zij moeten dan ook eerst een prioriteit aanvragen. Hoe dit precies in de praktijk gaat werken, is voor gemeente Goeree-Overflakkee nog onduidelijk.

Door Internetredactie Omroep Archipel