Meer vuurwerk verkocht: "Mensen willen nog een keer legaal inslaan"

Landelijke cijfers laten volgens belangenorganisatie Pyrotechniek Nederland zien dat tijdens de komende jaarwisseling mogelijk 20 procent meer vuurwerk wordt verkocht. Het is de laatste keer dat consumenten zelf legaal vuurwerk mogen afsteken, en de verwachting is dat hier flink gebruik van wordt gemaakt. Ook op Goeree-Overflakkee merkt vuurwerkspecialist Kammeraad de gevolgen: “We merken een flinke toename in bestellingen, zowel van nieuwe klanten als klanten die extra kopen.”

Sinds de twee vuurwerkloze jaarwisselingen tijdens de coronapandemie merkt het bedrijf uit Ooltgensplaat al een jaarlijkse toename. “Maar dit jaar is het nog extra. Ik denk dat mensen nog een keer legaal willen inslaan. Ik zeg legaal omdat ik niet verwacht dat het minder gaat worden met vuurwerk”, geeft Arco Kammeraad aan. Hij wijst op een statement uit de vuurwerkbranche waar zorgen worden uitgesproken over de handhaving door politie. Ook zijn ze bang dat de illegale markt de vraag overneemt met zwaarder en risicovoller vuurwerk. “Door illegaal vuurwerk, opgeslagen in schuurtjes zonder veiligheidsvoorzieningen, is het risico op een massaexplosie groot”, meldt het statement. De branche wil de focus juist meer leggen op een gerichte aanpak van illegale handel en strengere maatregelen tegen geweldplegers.

Landelijk wordt dus gesproken over een verkooptoename van misschien wel 20 procent, maar aan zulke voorspellingen wil Kammeraad zich niet wagen. “Een percentage is nog lastig te zeggen. Het kan ook zijn dat de losse verkoop straks juist weer minder is, doordat er meer vooraf wordt besteld.” Wat het verbod voor zijn toekomst betekent, is nog niet zeker. “We gaan kijken of we iets met categorie 1 vuurwerk kunnen gaan doen [red.: sterretjes, knalerwten en fonteintjes], maar het kan ook zijn dat we stoppen, aangezien dit overal verkocht mag worden,” zegt Kammeraad.

Uit het jaarlijkse vuurwerkonderzoek van Ipsos I&O in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat 62 procent van de Nederlanders achter het algemene vuurwerkverbod staat. Tien procent heeft de intentie zich niet aan het verbod te gaan houden.

