Politiek op donderdag: overzicht van week 52

Iedere donderdag publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale politiek van Goeree-Overflakkee. Lokale partijen informeren de redactie over hun activiteiten, standpunten en initiatieven. Door deze updates per partij te bundelen, ontstaat een helder overzicht van wat er speelt op het eiland en welke onderwerpen op dit moment aandacht krijgen binnen de lokale politiek.

Waterschap Hollandse Delta

De Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta heeft op woensdag 17 december 2025 Jan Bonjer voorgedragen voor een tweede termijn als dijkgraaf. Zijn huidige ambtstermijn loopt af op 1 mei 2026. Bonjer is dijkgraaf sinds 2020. Een vertrouwenscommissie concludeert dat Bonjer goed past bij het profiel en met zijn verbindende bestuursstijl zorgt voor stabiliteit, continuïteit en sterke regionale samenwerking. Jan Bonjer heeft aangegeven zich graag opnieuw in te zetten voor het waterschap, gezien de toenemende uitdagingen door klimaatverandering, verstedelijking en druk op de leefomgeving. Hij wil de samenwerking met gemeenten, veiligheidsregio’s en andere waterschappen verder versterken. De herbenoeming verloopt via een koninklijk besluit. Na goedkeuring en beëdiging start de nieuwe termijn op 1 mei 2026.

CDA

CDA Zuid-Holland heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de start van de nieuwe busconcessie op Goeree-Overflakkee en in de Hoeksche Waard. De partij zegt veel signalen van inwoners te krijgen over vervallen haltes, vertragingen, slechtere aansluitingen op schooltijden en forse prijsstijgingen. Statenlid Tea Both-Verhoeven, zelf woonachtig op Goeree-Overflakkee, benadrukt het belang van goed openbaar vervoer in de regio: “Voor veel inwoners op Goeree-Overflakkee is het openbaar vervoer geen luxe, maar een basisvoorziening. Als dorpen slechter bereikbaar worden, aansluitingen niet kloppen en de prijzen fors stijgen, raakt dat direct het dagelijks leven van mensen. Dat is simpelweg onacceptabel.”

Het CDA roept het college op om samen met Transdev snel in te grijpen, de knelpunten op te lossen en ervoor te zorgen dat de bereikbaarheid en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer worden hersteld.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel