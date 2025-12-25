Toezegging van 100.000 euro voor bestrijding vogelgriep

Op donderdag 18 december 2025 gingen Zwanengroep Zuid-Holland en dierenhulpverleners uit het hele land naar Den Haag om aandacht te vragen voor vogelgriep. Volgens de organisatie kregen zij tijdens een debat in de Tweede Kamer een toezegging van € 100.000,- voor persoonlijke beschermingsmiddelen en dierenartskosten.

De afgelopen weken zijn op tal van plekken in Nederland besmette vogels in het wild aangetroffen. Voor de opruiming hiervan worden vaak organisaties zoals de dierenambulance en de Zwanengroep ingeschakeld, wat hoge kosten met zich meebrengt.

Edwin Vosselman van Zwanengroep Zuid-Holland licht toe: “Er is beschermende kleding nodig, zoals mondkapjes en pakken, om de dieren af te voeren. We willen een signaal afgeven met onze aanwezigheid: wat gebeurt er als dierenambulances helemaal niet meer kunnen rijden?”

Naast de financiële toezegging waardeerden de vrijwilligers ook de complimenten van de sprekers in de Kamer voor het werk dat zij doen.

