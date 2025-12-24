Wethouder Markwat ontsteekt lichtjes op oorlogsgraven Stellendam

Op kerstavond 24 december 2025 branden in heel Nederland lichtjes op oorlogsgraven om stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ook op Goeree-Overflakkee wordt deze landelijke herdenking gehouden. Vrijwilligers van stichting WO2GO staken op 11 locaties kaarsjes aan. Dit jaar ontstak wethouder Daan Markwat de lichtjes op de Algemene Begraafplaats in Stellendam.

Het plaatsen van lichtjes op oorlogsgraven is een landelijk initiatief. Jaarlijks worden op honderden begraafplaatsen kaarsjes bij oorlogsgraven geplaatst. Zo worden slachtoffers geëerd en herdacht. Vorig jaar brandden er kaarsjes bij bijna 26.000 oorlogsgraven en ruim 200 monumenten in Nederland.

Stichting WO2GO neemt sinds 2016 deel aan dit initiatief. Deze stichting richt zich op het levend houden van de oorlogsgeschiedenis van Goeree-Overflakkee, De vrijwilligers bezoeken Ouddorp, Goedereede, Stellendam, Melissant, Herkingen, Dirksland, Middelharnis, Sommelsdijk, Nieuwe-Tonge, Den Bommel en Ooltgensplaat.

Oorlogsslachtoffers uit Stellendam

Op de begraafplaats in Stellendam werden lichtjes ontstoken bij de graven van de plaatselijke oorlogsslachtoffers.

Adrianus van Rossum (1892–1945) overleed nadat hij door Duitse militairen werd mishandeld en neergeschoten. Hij werd verdacht van het bezit van een gedropt voedselpakket. Stoffel van Dam (1910–1940) sneuvelde als dienstplichtig militair tijdens de gevechten in mei 1940. Cornelis Roon Jz. (1920–1945) kwam om het leven tijdens gedwongen tewerkstelling in Duitsland. Jan Brinkman (1923–1944) kwam om bij een bombardement in Kassel.

Daarnaast wordt tijdens de herdenking stilgestaan bij Marinus van Dam. Van hem wordt aangenomen dat hij in Stellendam begraven is geweest, maar zijn graf is tot nu toe niet teruggevonden. De informatie over de oorlogsslachtoffers is afkomstig van Stichting WO2GO.

Door Internetredactie Omroep Archipel