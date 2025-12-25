Ruim 5% van de Flakkeese 65-plussers ziet slecht ondanks bril of lenzen

Op Goeree-Overflakkee heeft 5,4 procent van 65-plussers slecht zicht, ondanks het dragen van een bril of lenzen. Dit blijkt uit een onderzoek van Independer op basis van gegevens van het CBS en het RIVM.

Bij slecht zicht gaat het om het niet goed kunnen lezen van kleine letters of het niet herkennen van gezichten op enkele meters afstand. Volgens vergelijkingssite Independer hangt dit probleem sterk samen met het inkomen. Van de mensen in de laagste welvaartsgroep geeft 5,9 procent aan problemen te hebben met het zicht. Bij de hoogste welvaartsgroep is dat 1,5 procent. “Dat deze groep minder vaak goed ziet ondanks een bril of lenzen lijkt erop te wijzen dat ze te lang wachten met het vervangen van hun bril of lenzen. Dan krijg je toch het gevoel dat er op grote schaal zorg wordt gemeden, omdat er te weinig geld is om nieuwe exemplaren met de juiste sterkte aan te schaffen”, geeft zorgexpert Youri van der Avoird van Independer aan.

De gemeente waar 65-plussers het vaakst gezichtsproblemen hebben, is Rotterdam. Hier ligt het percentage op 10,2 procent. Landelijk gaat het om 6,3 procent van de ouderen.

