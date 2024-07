Brand verwoest zeiljacht in jachthaven Stellendam

In de nacht van donderdag 11 op vrijdag 12 juli 2024 is rond middernacht brand uitgebroken aan boord van een zeiljacht in de jachthaven van Stellendam. De brand werd snel opgemerkt, waarna direct de brandweer en de KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) werden gealarmeerd. Meerdere eenheden waren snel ter plaatse om de brand zowel vanaf de steiger als vanaf het water te bestrijden.

De brandweer heeft een deel van de kajuit open gezaagd om de laatste vlammen te kunnen doven. Er waren op het moment van de brand geen personen aanwezig op het jacht. Het zeiljacht is compleet uitgebrand en kan als verloren worden beschouwd.



Door Internetredactie Omroep Archipel