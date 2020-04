Brandstichting oud schoolgebouw Beatrixlaan Dirksland

Aan de Beatrixlaan in Dirksland is in de nacht van donderdag 2 op vrijdag 3 april 2020 brandgesticht. Woningbouwvereniging Oost West Wonen had woensdag 1 april alle ramen van het oude schoolgebouw afgetimmerd. Juist deze houten panelen hebben vandalen gebruikt om brand te stichten.

De brand is aangestoken in een onoverzichtelijk gedeelte van het terrein. Buurtbewoners klagen al langer dat er snel iets moet gebeuren en pleiten voor een spoedige sloop van het complex dat bijna 1.000 m2 bestrijkt. Overlast was er reeds toen het gebouw in gebruik was door CuraMare. Sinds CuraMare per 1 maart 2020 het pand niet meer huurt staan de bewoners op scherp. Ditmaal is de brand niet doorgeslagen naar binnen en is het vuur vanzelf gedoofd.