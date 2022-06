Brandstichting verwoest schuur in Den Bommel

In de nacht van zondag 12 op maandag 13 juni 2022 heeft er volgens de politie brandstichting plaats gevonden in een schuur aan de Hogeweg 1 in Den Bommel. Deze brand is door de eigenaar geblust. In de nacht van 13 op 14 juni is de gehele schuur alsnog afgebrand.

De politie is een onderzoek gestart. Heeft u iets gezien of gehoord? Bel 0900-8844 of meld misdaad anoniem 0800-7000.