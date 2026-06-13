Brandweer bevrijdt bestuurder uit auto na crash tegen boom





Bij een eenzijdig verkeersongeval op de Oudelandsedijk in Middelharnis is zaterdag 13 juni 2026 aan het einde van de middag een automobilist gewond geraakt. De bestuurder kwam met zijn Porsche achterwaarts tegen een boom aan en vervolgens verderop tot stilstand.

Omstanders die het ongeval zagen gebeuren, schoten direct te hulp. Zij hebben de bestuurder opgevangen en zijn nek gestabiliseerd in afwachting van de hulpdiensten.

De gealarmeerde brandweer heeft vervolgens een deur van het voertuig verwijderd om de bestuurder veilig uit de auto te kunnen bevrijden. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer onderzocht en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Volgens een woordvoerder van de politie is de bestuurder aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Nader onderzoek moet uitwijzen of daarvan daadwerkelijk sprake was.

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Door Internetredactie Omroep Archipel