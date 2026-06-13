 Luister radio: Archipel bij nacht of kijk live TV

Brandweer bevrijdt bestuurder uit auto na crash tegen boom

Foto behorende bij Brandweer bevrijdt bestuurder uit auto na crash tegen boom
Foto behorende bij Brandweer bevrijdt bestuurder uit auto na crash tegen boom
Foto behorende bij Brandweer bevrijdt bestuurder uit auto na crash tegen boom
Foto behorende bij Brandweer bevrijdt bestuurder uit auto na crash tegen boom
Foto behorende bij Brandweer bevrijdt bestuurder uit auto na crash tegen boom

Zaterdag 13 juni 2026

Bij een eenzijdig verkeersongeval op de Oudelandsedijk in Middelharnis is zaterdag 13 juni 2026 aan het einde van de middag een automobilist gewond geraakt. De bestuurder kwam met zijn Porsche achterwaarts tegen een boom aan en vervolgens verderop tot stilstand.

Omstanders die het ongeval zagen gebeuren, schoten direct te hulp. Zij hebben de bestuurder opgevangen en zijn nek gestabiliseerd in afwachting van de hulpdiensten.

De gealarmeerde brandweer heeft vervolgens een deur van het voertuig verwijderd om de bestuurder veilig uit de auto te kunnen bevrijden. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer onderzocht en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Volgens een woordvoerder van de politie is de bestuurder aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Nader onderzoek moet uitwijzen of daarvan daadwerkelijk sprake was.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Foutje gezien of twijfel over een advertentie?
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Wat jarenlang buiten bereik leek, is de Dirkslandse voetbalclub gelukt
Wat jarenlang buiten bereik leek, is de Dirkslandse voetbalclub gelukt
Gemeente trekt geld uit voor renovatie verouderde scoutinggebouwen
Gemeente trekt geld uit voor renovatie verouderde scoutinggebouwen
Vmbo-leerlingen maken kennis met tientallen beroepen
Vmbo-leerlingen maken kennis met tientallen beroepen
Live radio vanaf 24-uurs voetbaltoernooi voor het goede doel
Live radio vanaf 24-uurs voetbaltoernooi voor het goede doel
Bob surft 24 uur voor Spieren voor Spieren en verbreekt wereldrecord
Bob surft 24 uur voor Spieren voor Spieren en verbreekt wereldrecord
Politie neemt bulldogs in beslag na dodelijke aanval op hond in Oude-Tonge
Politie neemt bulldogs in beslag na dodelijke aanval op hond in Oude-Tonge
Van verloren brief naar diamanten huwelijk voor echtpaar Van den Bos
Van verloren brief naar diamanten huwelijk voor echtpaar Van den Bos
Echtpaar Spuij-Jordaan uit Middelharnis viert 65-jarig huwelijk
Echtpaar Spuij-Jordaan uit Middelharnis viert 65-jarig huwelijk
Achter de schermen van het HaiSai Festival in het hart van Sommelsdijk
Achter de schermen van het HaiSai Festival in het hart van Sommelsdijk
WFB voetbalt 24 uur voor Ronald McDonald Huis en WensAmbulance Zeeland
WFB voetbalt 24 uur voor Ronald McDonald Huis en WensAmbulance Zeeland