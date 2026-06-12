Gemeente trekt geld uit voor renovatie verouderde scoutinggebouwen





Gemeente Goeree-Overflakkee geeft Scouting Jan Joosten uit Ouddorp en Scouting Goedereede uit Stellendam een incidenteelbedrag van € 5.000 voor het opknappen van hun accommodatie.

In de zomer van 2025 is een inventarisatie uitgevoerd bij beide verenigingen. Hieruit is gebleken dat beide verouderde accommodaties op meerdere punten toe zijn aan een opknapbeurt. Zo moeten bij Jan Joosten de kozijnen en ramen worden aangepakt, is het straatwerk slecht en zijn de wc's, douche en keuken verouderd.

Bij Scouting Goedereede moeten de hekken om het terrein worden vervangen, het clubhuis moet opnieuw worden geverfd en de keuken en het opslaghok voor waterspullen zijn aan vervanging toe. Veel andere onderhoudszaken zijn al opgelost door vrijwilligers, maar voor de onderdelen die dringend aan vervanging toe zijn, is een bijdrage vanuit de gemeente wenselijk. "De hierboven genoemde aanpassingen aan of bij de accommodaties willen we uitvoeren om hiermee de toekomstbestendigheid van de verenigingen te vergroten", schrijft de gemeente.

Sociale vaardigheden

Het belang van de verenigingen speelt daarbij een rol. "Bij de scoutingvereniging leren kinderen samenwerken, anderen helpen, goede dingen doen voor de maatschappij en de natuur. Hiernaast worden er ook allerlei basisvaardigheden eigen gemaakt: sociale vaardigheden, knopen en vuur maken", motiveert de gemeente. Ook wordt de scouting een plek genoemd voor kinderen die bij andere verenigingen moeilijk mee komen, zoals kinderen met autisme. De leiding volgt speciale cursussen om deze kinderen zo goed mogelijk te kunnen opnemen binnen de club.

Verder wordt de nauwe samenwerking met andere verenigingen en initiatieven genoemd. Zo werken ze mee aan fancyfairs, sponsoracties en spelen een belangrijke rol bij herdenkingen op het eiland.

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Door Internetredactie Omroep Archipel