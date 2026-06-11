Politie neemt bulldogs in beslag na dodelijke aanval op hond in Oude-Tonge





Een hond is overleden nadat het dier en zijn eigenaresse op 28 mei 2026 in de Planetenbuurt in Oude-Tonge werden aangevallen door twee bulldogs. De vrouw raakte daarbij gewond.

Door Evi Vos

De bulldogs zijn inmiddels door de politie meegenomen, bevestigde de politie op 11 juni aan Omroep Archipel. De honden verblijven vier weken op een speciale opvangplek. In die periode onderzoekt een deskundige hoe de honden zich gedragen en of zij een gevaar vormen voor mensen of andere dieren. Daarna wordt besloten of de honden terug kunnen naar hun eigenaar of dat andere stappen nodig zijn.

De gemeente heeft ook bepaald dat de honden een muilkorf moeten dragen als zij terugkeren naar hun eigenaar.

Aanval

De vrouw liep die avond na een barbecue met haar hond naar huis. Ze had haar fiets aan de hand. Volgens haar zag zij in het donker te laat dat het om de twee bulldogs ging. Hoewel de honden waren aangelijnd, werd zij in haar been gebeten. Door de aanval viel zij op de grond en liet zij haar hond los. Daarna greep een van de bulldogs het dier vast. De vrouw probeerde haar hond te redden en riep om hulp.

Omwonenden, onder wie een echtpaar uit de straat, kwamen naar buiten en hielpen. Uiteindelijk lukte het om de hond los te krijgen.

De vrouw ging daarna direct met haar hond naar een dierenarts. In eerste instantie leek het dier te herstellen, maar later overleed het alsnog aan de verwondingen. De vrouw zegt dat zij nog steeds last heeft van haar been.

Zorgen in de buurt

Volgens buurtbewoners zijn de bulldogs eerder betrokken geweest bij problemen. Zij zeggen dat de honden in het verleden uit hun huis zijn ontsnapt. Daarbij zou ook een andere hond zijn overleden.

Een buurvrouw die getuige was van het incident vertelt dat zij en haar man geschreeuw hoorden en direct naar buiten gingen. Zij belden 112 en probeerden hulp te bieden.

Steun uit het dorp

Na het overlijden van haar hond startte de eigenaresse een crowdfundingactie voor een nieuwe pup. Volgens haar maakten de dierenartskosten het financieel moeilijk om zelf een nieuwe hond te kopen.

De actie kreeg veel steun uit Oude-Tonge. Volgens de vrouw werd het benodigde bedrag snel opgehaald. Via mensen die de actie zagen, kwam zij in contact met een fokker die haar een pup tegen een lagere prijs aanbood.

De vrouw benadrukt dat een nieuwe hond geen vervanging is voor het dier dat zij verloor. Wel hoopt zij opnieuw een maatje in huis te hebben.

Ook heeft zij inmiddels contact gehad met de eigenaar van de bulldogs. Volgens haar heeft die excuses aangeboden voor wat er is gebeurd.

De politie roept inwoners op om incidenten met honden altijd te melden of aangifte te doen. Zo kunnen de politie en andere instanties beter beoordelen welke maatregelen nodig zijn.

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