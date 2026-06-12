 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Vmbo-leerlingen maken kennis met tientallen beroepen

Vmbo-leerlingen maken kennis met tientallen beroepen - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Vrijdag 12 juni 2026

Vmbo-leerlingen van de RGO Beroepscampus en PM Beroepscampus hebben begin juni 2026 op de Beroepscampus kennisgemaakt met verschillende beroepen en bedrijven uit de regio. Tijdens het evenement Beroep in Beeld volgden zij praktijkopdrachten, bezochten zij een beroepenmarkt en gingen zij in gesprek met werknemers uit uiteenlopende sectoren.

Aan de dag deden leerlingen uit de eerste drie leerjaren van de RGO Beroepscampus mee, evenals derdejaars leerlingen van PM Beroepscampus. Zij namen deel aan drie activiteiten die aansloten bij hun opleiding en maakten opdrachten gericht op studie- en beroepskeuze.

Op de beroepenmarkt waren verschillende regionale bedrijven en organisaties aanwezig. Zij verzorgden workshops en vertelden over hun werkzaamheden. Leerlingen kregen zo een indruk van mogelijke vervolgopleidingen en beroepen.

In de avond kwamen docenten en vertegenwoordigers van bedrijven uit de regio bijeen voor een gesprek over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarbij werd gesproken over de kennis en vaardigheden die leerlingen nodig hebben wanneer zij na hun opleiding doorstromen naar het mbo of aan het werk gaan.

De bijeenkomst maakte deel uit van een bredere samenwerking tussen onderwijsinstellingen en werkgevers op Goeree-Overflakkee. Scholen proberen leerlingen al tijdens hun vmbo-opleiding in contact te brengen met beroepen en bedrijven, zodat zij zich beter kunnen oriënteren op hun toekomst.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Foutje gezien of twijfel over een advertentie?
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Gemeente trekt geld uit voor renovatie verouderde scoutinggebouwen
Gemeente trekt geld uit voor renovatie verouderde scoutinggebouwen
Live radio vanaf 24-uurs voetbaltoernooi voor het goede doel
Live radio vanaf 24-uurs voetbaltoernooi voor het goede doel
Bob surft 24 uur voor Spieren voor Spieren en verbreekt wereldrecord
Bob surft 24 uur voor Spieren voor Spieren en verbreekt wereldrecord
Politie neemt bulldogs in beslag na dodelijke aanval op hond in Oude-Tonge
Politie neemt bulldogs in beslag na dodelijke aanval op hond in Oude-Tonge
Van verloren brief naar diamanten huwelijk voor echtpaar Van den Bos
Van verloren brief naar diamanten huwelijk voor echtpaar Van den Bos
Echtpaar Spuij-Jordaan uit Middelharnis viert 65-jarig huwelijk
Echtpaar Spuij-Jordaan uit Middelharnis viert 65-jarig huwelijk
Achter de schermen van het HaiSai Festival in het hart van Sommelsdijk
Achter de schermen van het HaiSai Festival in het hart van Sommelsdijk
WFB voetbalt 24 uur voor Ronald McDonald Huis en WensAmbulance Zeeland
WFB voetbalt 24 uur voor Ronald McDonald Huis en WensAmbulance Zeeland
'Pien in m'n buuk' en 'buute speule': werkgroep strijdt voor behoud van het Flakkees
'Pien in m'n buuk' en 'buute speule': werkgroep strijdt voor behoud van het Flakkees
10 aanhoudingen na invallen in grote drugszaak
10 aanhoudingen na invallen in grote drugszaak