Vmbo-leerlingen maken kennis met tientallen beroepen





Vmbo-leerlingen van de RGO Beroepscampus en PM Beroepscampus hebben begin juni 2026 op de Beroepscampus kennisgemaakt met verschillende beroepen en bedrijven uit de regio. Tijdens het evenement Beroep in Beeld volgden zij praktijkopdrachten, bezochten zij een beroepenmarkt en gingen zij in gesprek met werknemers uit uiteenlopende sectoren.

Aan de dag deden leerlingen uit de eerste drie leerjaren van de RGO Beroepscampus mee, evenals derdejaars leerlingen van PM Beroepscampus. Zij namen deel aan drie activiteiten die aansloten bij hun opleiding en maakten opdrachten gericht op studie- en beroepskeuze.

Op de beroepenmarkt waren verschillende regionale bedrijven en organisaties aanwezig. Zij verzorgden workshops en vertelden over hun werkzaamheden. Leerlingen kregen zo een indruk van mogelijke vervolgopleidingen en beroepen.

In de avond kwamen docenten en vertegenwoordigers van bedrijven uit de regio bijeen voor een gesprek over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarbij werd gesproken over de kennis en vaardigheden die leerlingen nodig hebben wanneer zij na hun opleiding doorstromen naar het mbo of aan het werk gaan.

De bijeenkomst maakte deel uit van een bredere samenwerking tussen onderwijsinstellingen en werkgevers op Goeree-Overflakkee. Scholen proberen leerlingen al tijdens hun vmbo-opleiding in contact te brengen met beroepen en bedrijven, zodat zij zich beter kunnen oriënteren op hun toekomst.

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Door Internetredactie Omroep Archipel