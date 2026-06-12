Live radio vanaf 24-uurs voetbaltoernooi voor het goede doel





Op Sportpark De Kruse in Ouddorp wordt op vrijdag 12 en zaterdag 13 juni 2026 24 uur onafgebroken gevoetbald voor het goede doel. De opbrengst van het 24-uurs voetbaltoernooi van VV WFB gaat volledig naar de Stichting Zeeuwse WensAmbulance en het Ronald McDonald Kinderfonds. Het team van Sport Lokaal en Op de Hoagte van Omroep Archipel verzorgt tijdens het evenement uitgebreide live-uitzendingen vanaf het sportpark.

VV WFB staat voor voetbalvereniging West Flakkee Boys. Het toernooi begint vrijdag om 18:30 uur en eindigt zaterdag om 18:30 uur. Iedereen kan deelnemen: van jeugdteams tot veteranen en recreanten. Rondom de wedstrijden worden diverse activiteiten georganiseerd, waaronder een Nederlands Kampioenschap Nageln, een après-skiparty met DJ Tresor en een kleedjesmarkt.

Live radio vanaf Sportpark De Kruse

Omroep Archipel doet het hele weekend verslag vanaf het sportpark aan de Hofdijksweg in Ouddorp. Vrijdagavond tussen 19:00 en 21:00 uur presenteert Sem Hoek het jongerenprogramma Jouw Weekendstem live vanaf het toernooi.

Op zaterdag verzorgen Sport Lokaal en Op de Hoagte vanaf 07:00 uur een uitgebreide sport- en marathonuitzending als afsluiting van het sportseizoen 2025–2026. Tijdens de uitzending zijn er interviews en terugblikken met spelers, trainers, bestuurders en gasten uit de regionale sportwereld.

Daarnaast is er gedurende de dag aandacht voor:

het verloop van het 24-uurs toernooi;

de goede doelen Stichting Zeeuwse WensAmbulance en het Ronald McDonald Kinderfonds;

de Omloop van Goeree-Overflakkee op donderdag 28 augustus en vrijdag 29 augustus 2026;

het 75-jarig bestaan van VV WFB met Daan Moerkerk en Arie ’t Mannetje;

de voetbalwedstrijd WFB 1 tegen een gelegenheids-Flakkees elftal met spelers van diverse Flakkeese clubs.

Historische ontknoping nacompetitie

Als afsluiting van de sportdag doet Omroep Archipel live verslag van de finale van de nacompetitie tussen DVV’09 en Gilze. In deze wedstrijd staat promotie naar de eerste klasse op het spel: een historische kans voor een Flakkeese voetbalclub.

Kom langs en luister live

Bezoekers zijn welkom om het toernooi en de live-uitzendingen bij te wonen op Sportpark De Kruse van VV WFB in Ouddorp. Naast sport zijn er het hele weekend muziek, horeca en activiteiten.

De uitzendingen zijn live te volgen via:

KPN: tv-kanaal 1371 / radio 1071

Ziggo: tv-kanaal 43 / radio 919

DELTA: tv-kanaal 12 / radio 800

Ether: 105.6 FM (west) en 105.9 FM (oost)

Wereldwijd luisteren kan via de Archipel-app en de livestream op www.omroeparchipel.nl.

Volg Sport Lokaal en Op de Hoagte ook via Facebook voor het laatste sportnieuws en updates vanaf het toernooi.

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Door Internetredactie Omroep Archipel