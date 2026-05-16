Brandweer bevrijdt slachtoffer na ongeval op Plaatweg





Bij een eenzijdig ongeval op de Plaatweg tussen Melissant en Stellendam is zaterdag 16 mei 2026 omstreeks 13:30 uur een personenauto tegen een boom gebotst. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse.

De brandweer moest twee deuren uit het voertuig knippen om het slachtoffer te kunnen bevrijden. Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd.

Door de klap knakte de boom om. De brandweer heeft de afgeknakte boom daarna in stukken gezaagd en van de weg verwijderd. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Door Internetredactie Omroep Archipel