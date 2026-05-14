Brandweer Ouddorp beter voorbereid op natuurbranden met nieuw duinvoertuig

Donderdag 14 mei 2026

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft op 6 mei 2026 vier nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rockanje en Ouddorp. Het voertuig is sinds 11 mei 2026 volledig in gebruik in Ouddorp. De vernieuwing moet de brandweer helpen om sneller en beter te werken in duinen en andere moeilijk bereikbare natuurgebieden langs de kust, vooral bij branden en hulpverlening.


Met de nieuwe voertuigen vervangt de veiligheidsregio oudere en verschillende typen voertuigen die nu nog in gebruik waren. Door te kiezen voor vier dezelfde voertuigen wordt het werk eenvoudiger en duidelijker voor de brandweerteams. Ook kunnen kazernes de voertuigen makkelijker van elkaar overnemen als dat nodig is. Dat moet de samenwerking verbeteren bij incidenten in het duingebied.

De voertuigen worden gebruikt om snel een beeld te krijgen van de situatie bij natuurbranden en om mensen te helpen in duinen en op het strand. Ze brengen onder meer slangen en ander materiaal naar plekken waar gewone voertuigen niet kunnen komen. Daarmee kan de brandweer een brand sneller onder controle krijgen. Volgens de veiligheidsregio is dit belangrijker geworden door langere droge periodes, een hoger risico op natuurbranden en meer drukte in kustgebieden.

De komst van de nieuwe voertuigen past volgens de veiligheidsregio ook bij de voorbereiding op het strandseizoen. In deze periode komen er meer bezoekers naar de kust, waardoor de kans op incidenten toeneemt. De betrokken brandweerploegen hebben al met de voertuigen geoefend. Zo deed de brandweer in Ouddorp dat op 8 mei 2026 tijdens een oefenavond.

Door Internetredactie Omroep Archipel

