Enorme onderwaterklus moet verzakking van dijken voorkomen





In mei 2026 worden er in de Grevelingen bij Ouddorp onderwaterdijkversterkingen aangebracht. Met een grote machine wordt stortsteen in het water geplaatst om te voorkomen dat onder water zand kan wegspoelen uit de dijken.

Dit kan ze zwak maken en in het uiterste geval zelfs leiden tot het wegzakken ervan. Tijdens de werkzaamheden plaatst het werkschip eerst stortsteen op de diepere delen en gaat vervolgens geleidelijk langs het talud naar boven.

Primaire keringen

Waterschap Hollandse Delta beheert zo'n 800 kilometer aan dijken, duinen en kades op de Zuid-Hollandse eilanden. 364 kilometer hiervan zijn primaire keringen die het water van grote rivieren en binnenmeren moeten tegenhouden. Deze moeten dus stevig genoeg zijn om extreem hoge waterstanden te keren.

Om ervoor te zorgen dat de dijken veilig blijven en hun werk goed kunnen doen, worden ze regelmatig getest. Uit deze testen is gebleken dat op twee plaatsen op het eiland een kleine kans bestaat dat onder water zand weg kan spoelen uit de dijken. Naast de Grevelingen bij Ouddorp geldt dat ook voor het Haringvliet bij Middelharnis. In 2025 werd al 400.000 kilo stenen gestort tussen de haven van Middelharnis en de inlaat van Pallandt en het gemaal Koert.

Vanwege de stikstofuitstoot worden de werkzaamheden op de Grevelingen gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 is in de zomer van 2025 afgerond. Toen werden al tonnen stortsteen geplaatst tot een diepte van 30 meter met behulp van GPS-systemen. Ook voor deze locatie denkt het waterschap ongeveer 400.000 ton stenen nodig te hebben. De huidige tweede fase bij Ouddorp moet voor de zomer van 2026 klaar zijn.

Door Internetredactie Omroep Archipel