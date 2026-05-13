Nieuwe fase voor MFA Nieuwe-Tonge na ondertekening bouwovereenkomst

Op vrijdag 8 mei 2026 is de bouwovereenkomst getekend voor de nieuwe Multifunctionele Accommodatie in Nieuwe-Tonge. In navolging van verschillende andere dorpen op het eiland komt ook hier een gebouw met meerdere organisaties onder één dak: OBS De Pannebakker, kinderopvang Kibeo en een gymzaal van de gemeente.

Met de ondertekening gaat het project een nieuwe fase in. De plannen voor het gebouw worden nu verder uitgewerkt met de bouw- en installatiepartners. Sigrid Reitsma, algemeen directeur OOVI, vertelt: “Het proces voor de nieuwbouw is al gestart in 2020. We zijn ontzettend blij dat deze stap nu is gezet. We kijken uit naar de bouw van het kindcentrum, zodat we samen met onze partner Kibeo opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen bieden in Nieuwe-Tonge.”

De afgelopen periode is gewerkt aan een eerste ontwerp voor het gebouw. Inwoners en andere betrokkenen konden hierover ook meedenken en ideeën delen. Het moet bovendien een duurzaam en natuurinclusief gebouw worden, met aandacht voor het hergebruik van materialen.

Het nieuwe pand wordt gebouwd op de locatie van De Pannebakker. De kinderen van deze basisschool zijn in januari 2026 verhuisd naar een tijdelijke locatie aan de Koningin Julianastraat in Nieuwe-Tonge. De verwachting is dat de nieuwe MFA halverwege 2027 in gebruik wordt genomen.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel