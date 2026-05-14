Het waterschap controleert op overhangende takken langs sloten en vaarten





Het waterschap start op 1 juni 2026 met controles op het onderhoud langs sloten en vaarten in het beheergebied. Daarbij wordt gekeken of de onderhoudsstroken langs het water vrij zijn en of er geen takken of struiken over het water hangen. De controle is gericht op grondeigenaren en gebruikers van percelen die grenzen aan watergangen.

Volgens het waterschap is goed onderhoud nodig om het water goed te laten doorstromen en schoon te houden. Dat is van belang voor de landbouw, natuur en het voorkomen van wateroverlast of juist een tekort aan water. Ook speelt het onderhoud een rol bij de waterkwaliteit.

Langs elke sloot ligt een onderhoudsstrook van vier of vijf meter breed. Die moet vrij blijven, zodat onderhoudsmachines er kunnen rijden en werken. Takken en struiken die over het water hangen, maken onderhoud lastiger en zorgen in de herfst voor extra blad in het water, wat de waterkwaliteit kan verslechteren.

Eigenaren van grond langs sloten wordt gevraagd de onderhoudsstrook vrij te houden van spullen en begroeiing en ervoor te zorgen dat het water goed bereikbaar blijft voor onderhoud. Als tijdens de controle blijkt dat dit niet op orde is, ontvangen zij hierover een brief.

De controles vinden plaats in aangewezen gebieden langs sloten en vaarten, zie de website van het Waterschap Hollandse Delta.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel