Buurtbusvereniging zoekt vrijwilligers: dienstregeling onder druk





Op Goeree-Overflakkee zoeken de Buurtbusvereniging Goeree-Overflakkee en vervoerder Transdev nieuwe vrijwilligers die willen helpen bij het rijden van buurtbuslijnen 735 en 738. De oproep komt nu de vereniging moeite heeft om de dienstregeling rond te krijgen. De buurtbussen zorgen voor openbaar vervoer tussen kleinere dorpen en grotere kernen op het eiland en worden volledig gereden door vrijwilligers.

Lijn 735 rijdt sinds 2023 tussen Ooltgensplaat, Achthuizen, Den Bommel en Stad aan ’t Haringvliet. Sinds begin 2024 is er ook een halte bij hospice Calando aan de Stadsedijk bij Middelharnis. Lijn 738 verbindt Dirksland met omliggende plaatsen. Door een wijziging in het regionale busnetwerk is de route aangepast en worden er mogelijkheden onderzocht voor nieuwe haltes, onder meer bij het bedrijventerrein in Dirksland.

De buurtbussen worden door Transdev beschikbaar gesteld en rijden volgens een vaste dienstregeling. De ritten worden uitgevoerd door vrijwilligers die zich hebben aangesloten bij de vereniging.

De vereniging zoekt nieuwe chauffeurs van 21 jaar of ouder met een geldig rijbewijs B. Volgens de organisatie dragen vrijwilligers bij aan de bereikbaarheid van kleinere dorpen en maken zij deel uit van een vaste groep chauffeurs die wekelijks diensten draaien.

Aanmelden kan via de voorzitter van de vereniging, Wim Schoordijk, via voorzitter@buurtbus-go.nl. Meer informatie is te vinden via de website van Goeree-Overflakkee.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel