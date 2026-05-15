Buurtbusvereniging zoekt vrijwilligers: dienstregeling onder druk

Vrijdag 15 mei 2026

Op Goeree-Overflakkee zoeken de Buurtbusvereniging Goeree-Overflakkee en vervoerder Transdev nieuwe vrijwilligers die willen helpen bij het rijden van buurtbuslijnen 735 en 738. De oproep komt nu de vereniging moeite heeft om de dienstregeling rond te krijgen. De buurtbussen zorgen voor openbaar vervoer tussen kleinere dorpen en grotere kernen op het eiland en worden volledig gereden door vrijwilligers.

Lijn 735 rijdt sinds 2023 tussen Ooltgensplaat, Achthuizen, Den Bommel en Stad aan ’t Haringvliet. Sinds begin 2024 is er ook een halte bij hospice Calando aan de Stadsedijk bij Middelharnis. Lijn 738 verbindt Dirksland met omliggende plaatsen. Door een wijziging in het regionale busnetwerk is de route aangepast en worden er mogelijkheden onderzocht voor nieuwe haltes, onder meer bij het bedrijventerrein in Dirksland.

De buurtbussen worden door Transdev beschikbaar gesteld en rijden volgens een vaste dienstregeling. De ritten worden uitgevoerd door vrijwilligers die zich hebben aangesloten bij de vereniging.

De vereniging zoekt nieuwe chauffeurs van 21 jaar of ouder met een geldig rijbewijs B. Volgens de organisatie dragen vrijwilligers bij aan de bereikbaarheid van kleinere dorpen en maken zij deel uit van een vaste groep chauffeurs die wekelijks diensten draaien.

Aanmelden kan via de voorzitter van de vereniging, Wim Schoordijk, via voorzitter@buurtbus-go.nl. Meer informatie is te vinden via de website van Goeree-Overflakkee.

Door Internetredactie Omroep Archipel

