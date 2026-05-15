Over de drempel: een kijkje bij De Groene Vlieg in Nieuwe-Tonge





In het programma Over de drempel brengt Marjan Hisschemöller deze keer een bezoek aan De Groene Vlieg in Nieuwe-Tonge. Het bedrijf gaat na circa 50 jaar vertrekken van het eiland.

De Groene Vlieg houdt zich bezig met de bestrijding van onder meer de uienvlieg, een insect dat schade kan veroorzaken aan gewassen. In plaats van chemische bestrijdingsmiddelen wordt gebruikgemaakt van de zogenoemde steriele-insectentechniek.

Jaap van der Slik licht toe: “Het doel is om de populatie van een schadelijk insect te verminderen. Door steriele mannetjes uit te zetten, worden eitjes wel gelegd, maar komen ze niet uit.” Deze methode wordt internationaal toegepast en geldt als een van de mogelijke alternatieven voor chemische gewasbescherming.

Kweek en proces

Tijdens de rondleiding wordt duidelijk hoe uitgebreid het kweekproces is. In speciale ruimtes worden vliegen in verschillende stadia van hun levenscyclus gekweekt: van eitje tot larve (made), en vervolgens tot pop en volwassen insect.

De locatie in Nieuwe-Tonge wordt momenteel afgebouwd; een deel van de activiteiten is inmiddels verplaatst naar een modernere vestiging.

Ontwikkeling

De techniek wordt al sinds de tweede helft van de twintigste eeuw onderzocht en toegepast. De basis voor het werk van De Groene Vlieg werd gelegd door Thijs Loosjes, die als een van de pioniers de steriele-insectentechniek in Nederland introduceerde.

Volgens Jaap was de aanpak in de beginjaren vernieuwend. “Thijs had een duidelijke visie op het verminderen van chemisch gebruik in de landbouw. Inmiddels is dat onderwerp breed actueel.”

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel