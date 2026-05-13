Oranje op WK zorgt voor nachtwerk in de horeca: ontheffing nodig voor late duels





Op 11 juni 2026 barst het WK Voetbal los in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Vaak worden de wedstrijden van Oranje op eindtoernooien gezamenlijk gekeken op grote schermen op pleinen en in kroegen. Vanwege het tijdsverschil is daarvoor deze keer voor horecagelegenheden een ontheffing nodig om af te wijken van de sluitingstijden.

De eerste twee groepswedstrijden van het Nederlands Elftal zijn om 22:00 uur en om 19:00 uur, maar de laatste wedstrijd tegen Tunesië begint pas om 01:00 uur 's nachts. Volgens artikel 2:29 van de algemene plaatselijke verordening Goeree-Overflakkee moet horeca tussen 02:00 en 07:00 uur gesloten zijn. Er is altijd de mogelijkheid om af te wijken van deze sluitingstijden. De burgemeester kan hiervoor ontheffing verlenen.

Geen collectieve ontheffing

Tot woensdag 6 mei 2026 is er bij de gemeente Goeree-Overflakkee één aanvraag binnengekomen voor een ontheffing tijdens het WK. Het gaat om een café in Goedereede die tijdens de laatste groepswedstrijd op 26 juni 2026 langer mag openblijven. Een woordvoerder van de gemeente geeft aan dat er in de basis positief wordt aangekeken tegen de aanvraag voor een ontheffing. "Een burgemeester kan een besluit nemen voor een collectieve ontheffing met betrekking tot de sluitingstijden binnen de gemeente. Voor Goeree-Overflakkee is hier tot op heden geen aanleiding voor geweest. Daarbij is dit voor onze gemeente niet wenselijk. Het is fijn om te weten welke horecabedrijven langer open zijn. Een aantal ondernemingen bevindt zich in de woonkernen. Andere mensen moeten werken of naar school. Het WK moet voor alle inwoners leuk blijven."

Mocht Oranje de groepsfase doorkomen, dan is het verdere speelschema afhankelijk van de eindstand in de poule. Bij een eerste plek staat meteen een wedstrijd om 03:00 uur 's nachts op het programma. Als horecagelegenheden een vergunning krijgen om langer open te blijven, moeten deze binnen dertig minuten na de wedstrijd gesloten zijn. Bij een eventuele verlenging wordt hier rekening mee gehouden.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel