Watertoren, Fort en Energiehuis vormen decor voor KunstKijk

Donderdag 14 mei 2026

In het Hemelvaartweekend van donderdag 14 tot en met zondag 17 mei 2026 vindt verspreid over Goeree-Overflakkee de KunstKijk plaats. Zo is de Watertoren in Dirksland open, net als Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat en het Energiehuis in Oude-Tonge. Er is kunst te bewonderen, maar er zijn ook op verschillende plaatsen workshops en optredens.


De organisatie noemt het evenement "laagdrempelig en inspirerend. Perfect voor kunstliefhebbers, dagjesmensen, gezinnen en iedereen die houdt van bijzondere ontdekkingen." Aan KunstKijk doen landelijke kunstenaars mee, maar ook een aantal van Goeree-Overflakkee zelf. 

Iedere locatie heeft minstens twee kunstenaars die exposeren en de bezoekers graag meer vertellen over hun werk. Alle bezichtingen zijn gratis, maar voor sommige workshops moet wel worden betaald. Het hele programma is te vinden op de website van KunstKijk.

