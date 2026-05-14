Watertoren, Fort en Energiehuis vormen decor voor KunstKijk





In het Hemelvaartweekend van donderdag 14 tot en met zondag 17 mei 2026 vindt verspreid over Goeree-Overflakkee de KunstKijk plaats. Zo is de Watertoren in Dirksland open, net als Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat en het Energiehuis in Oude-Tonge. Er is kunst te bewonderen, maar er zijn ook op verschillende plaatsen workshops en optredens.

De organisatie noemt het evenement "laagdrempelig en inspirerend. Perfect voor kunstliefhebbers, dagjesmensen, gezinnen en iedereen die houdt van bijzondere ontdekkingen." Aan KunstKijk doen landelijke kunstenaars mee, maar ook een aantal van Goeree-Overflakkee zelf.

Iedere locatie heeft minstens twee kunstenaars die exposeren en de bezoekers graag meer vertellen over hun werk. Alle bezichtingen zijn gratis, maar voor sommige workshops moet wel worden betaald. Het hele programma is te vinden op de website van KunstKijk.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Door Internetredactie Omroep Archipel