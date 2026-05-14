Elektrische duofiets voor bewoners De Stove





Sjaloom Zorg heeft op zaterdag 9 mei 2026 een nieuwe elektrische duofiets ontvangen van Rotary Goeree-Overflakkee. Deze fiets is overhandigd aan enkele bewoners van locatie De Stove in Sommelsdijk.

De overhandiging vond plaats in Tholen, waar de jaarlijkse GO-Rally deze keer eindigde. Tijdens deze rally ontdekken deelnemers Goeree-Overflakkee en de omliggende eilanden met culinaire stops en behendigheidsopdrachten. Dit jaar deden er ruim honderd deelnemers mee uit binnen- en buitenland. Met de opbrengst ondersteunt de Rotary dit jaar drie lokale initiatieven, waaronder Sjaloom Zorg. Het idee hiervoor kwam van Rotary-bestuurslid Mees Joostens, die als buurman van De Stove weet hoe belangrijk deze schenking is.

Regiomanager Jimmy en bewoners Ank en Ineke namen de fiets in ontvangst. Ank was blij met de gift en vertelt: "Dit betekent veel voor me. Dankzij deze duofiets kan ik er nu weer op uit."

Door Internetredactie Omroep Archipel