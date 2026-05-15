Fietsster gewond na aanrijding met bestelauto op N215





Op vrijdagavond 15 mei 2026 is rond 19:50 uur een minderjarige fietsster gewond geraakt bij een verkeersongeval op de N215 bij Sommelsdijk. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de kruising Staverseweg met de Dorpsweg. Een meisje kwam op de fietsoversteekplaats in botsing met een bestelauto.

Direct na het incident schoten omstanders te hulp. Zij verleenden eerste hulp aan het slachtoffer en zorgden ervoor dat het overige verkeer langs de locatie werd geleid. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om de zorg over te nemen.

Volgens de politie heeft de fietsster letsel opgelopen aan haar onderbenen. Vermoedelijk gaat het om botbreuken in beide benen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling.

De bestelauto is na het ongeval door een berger afgevoerd. De bestuurder kwam met de schrik vrij en bleef ongedeerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval werd het verkeer richting Dirksland tijdelijk omgeleid via de parallelweg.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel