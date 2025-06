Brandweer blust bermbrand bij fietstunnel

Maandagmiddag 2 juni 2025 is de brandweer gealarmeerd voor een bermbrand bij het fietstunneltje onder de N215 bij Dirksland. In het gras naast het fietspad was brand ontstaan, waarbij sprake was van flinke rookontwikkeling.

Volgens omstanders waren er knallen te horen voorafgaand aan de brand en werd er daarna rook waargenomen. Op basis hiervan wordt vermoed dat vuurwerk de oorzaak is geweest. De brandweer had de brand snel onder controle.

