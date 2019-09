Brandweer Dirksland kampioen van Nederland

Zaterdag 28 september 2019 is de brandweer van Dirksland 1e geworden in de hoofdklasse van de landelijke ABWC wedstrijd in Schijndel. Er streden 6 ploegen om het landskampioenschap. Bij thuiskomst werd de Dirkslandse ploeg onthaald door een ereboog van water door de collega's van blusgroep Olympia. Kijk hier op Facebook voor het filmpje. Totaaloverzicht:

1e plaats = post Dirksland > 1830 punten

2e plaats = post Neerijnen-West > 1750 punten

3e plaats = post De Beerzen > 1670 punten

4e plaats = post Diessen > 1649 punten

5e plaats = post Cothen/Langbroek > 1554 punten

6e plaats = post Aalsmeer > 1517 punten

