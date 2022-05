Brandweer en ambulance uitgerukt voor keukenbrand

In een flat aan de Wernerlaan in Dirksland is aan het eind van vrijdagmiddag 20 mei 2022 brand ontstaan. Volgens een woordvoerder van de brandweer was in de keuken een pan aan ‘t smeulen op een elektrische kookplaat.

De bewoner heeft zelf een bluspoging gedaan en is daarna naar buiten gegaan. De brand viel mee maar er was wel veel rookontwikkeling. Omdat de bewoner rook had ingeademd is voor hem een ambulance ter plaatste gekomen. Het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis voor onderzoek.