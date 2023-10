Brandweer en dierenambulance redden gewonde zwaan in Dirksland

Na een reguliere oefenavond werden de brandweerlieden van Dirksland op dinsdag 24 oktober 2023 opgeroepen voor een bijzondere reddingsmissie. De melding betrof een zwaan in nood aan de Staakweg/N215. De Dierenambulance Zuid-Holland Zuid was al ter plaatse. Een aangereden zwaan die verzwakt was dreef in een nabijgelegen sloot.

Het team van de brandweer kwam met waadpakken ter plaatse om de Dierenambulance bij te staan. Binnen 10 minuten slaagden de hulpverleners erin om de zwaan veilig te vangen. Het gewonde dier is overgebracht naar Stichting Vogelklas Karel Schot, waar hij de nodige zorg zal krijgen.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws