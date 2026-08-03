Steeds meer reizigers slapen gratis in tuinen op Goeree-Overflakkee





Welcome to my Garden is een online platform waarop mensen hun tuin gratis beschikbaar stellen aan wandelaars en fietsers die met hun tent een overnachtingsplek zoeken. Op Goeree-Overflakkee zijn drie van deze gratis kampeerplekken te vinden: in Dirksland, Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge.

Slow travellers

Twee jonge studenten, Dries en Manon, uit Brussel konden tijdens de coronaperiode niet op vakantie. Als alternatief zochten ze een plek waar ze bij iemand in de tuin mochten slapen. Dat lukte, waarna ook de ouders van een van de studenten hun tuin beschikbaar stelden als overnachtingsplek. Dat leidde tot een sneeuwbaleffect. Inmiddels is Welcome to my Garden uitgegroeid tot een professionele organisatie. Om toegang te krijgen tot de app en de website is een lidmaatschap van Welcome to my Garden noodzakelijk. De kosten hiervan bedragen ongeveer 36 euro per jaar.

"Ze noemen het slow travellers. Je hebt dus alleen maar wandelaars en fietsers en het lijkt alleen maar toe te nemen. Het leuke is dat het heel voordelig is, want je betaalt helemaal niets," vertelt Tea Both uit Dirksland, die haar tuin beschikbaar heeft gesteld aan leden van Welcome to my Garden.

"Ik had mijn tuin aangemeld en twee dagen later kreeg ik al een bericht met de vraag of ik plek had. Ik zei tegen mijn man: volgens mij gaan we beginnen," vertelt Esther uit Nieuwe-Tonge. "Ik heb twee plekken: één in de voortuin en één in de achtertuin. Daar kunnen ze uit kiezen. Bij slecht weer heb ik ook nog een bootje waarin je kunt slapen."

De hele wereld over de vloer

De tuineigenaren doen dit gratis vanuit gastvrijheid en omdat zij het een leuk concept vinden. Moniek uit Oude-Tonge legt uit: "Je hebt contact met allerlei verschillende mensen. Het is vaak een vluchtig contact, maar wel heel leuk. De mensen moeten lopend of met de fiets komen en hebben altijd hun eigen tent bij zich. We hebben ook een caravan in de tuin staan en daar mogen ze eveneens gebruik van maken."

De organisatie telt inmiddels zo'n 8.500 gastvrije hosts. De initiatiefnemers begonnen in België, maar inmiddels zijn er steeds meer tuinen in de rest van Europa aangesloten. "We hebben nu elke week wel een aanmelding en de gasten komen van over de hele wereld. We kunnen wel zeggen dat we inmiddels zo'n beetje de hele wereld over de vloer hebben gehad," aldus Both. "Je bent geen camping, dus mensen kunnen niet zomaar aan komen waaien. Ze moeten van tevoren aangeven wanneer ze komen. Het enige wat je hoeft te bieden is een plekje in de tuin, water, stroom en een veilige plek voor de fietsen," aldus Van Halsteren.

Eco-toilet

Deelnemers kunnen op de website aangeven welke faciliteiten zij aanbieden. In principe hoeft een host niets extra's te bieden. "Maar iedereen moet naar het toilet. Daarom hebben wij in de tuin een eco-toilet gemaakt. Ik wil mensen liever niet in mijn huis hebben. We hebben sowieso altijd elektriciteit om een telefoon op te laden en ook drinkwater. Als ik hier geen eco-toilet zou hebben, gebeurt het misschien ergens anders in de tuin, en dat wil je liever niet," vertelt Moniek.

Bij Tea Both ligt dat anders. "Bij ons mogen de gasten wel binnen gebruikmaken van het toilet. We hebben ook stroom en een schuurtje waar ze hun fietsen kunnen stallen. Daarnaast kunnen ze koffie en thee zetten."

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Door Internetredactie Omroep Archipel