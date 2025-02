Brandweer Goeree-Overflakkee zoekt vrijwilligers

Bij alle twaalf de vrijwillige brandweerposten op het eiland zijn nieuwe mensen nodig. Vrijwillige brandweermensen doen dit naast hun reguliere baan of studie. Ze rukken uit bij brand, verkeersongevallen, stormschade en ongevallen met gevaarlijke stoffen. Ook bieden ze andere hulpverleners zoals de ambulance ondersteuning, bijvoorbeeld als het gaat om reanimaties. Bij de brandweer vorm je altijd een hecht team met je collega’s.

"Bij de vrijwillige brandweer zijn we één grote familie", zegt Levien Jacobs, bevelvoerder in Den Bommel. "Wij hebben op maandagavond de oefenavond. Die is om een uur of tien afgelopen. Het kan zomaar zijn dat het daarna laat wordt met napraten en lekker wat drinken en eten. En daarbuiten hebben we ieder jaar een barbecue met het hele gezin en we gaan ieder jaar een keer karten met z’n allen, teambuildingsuitjes. We doen heel veel leuke dingen met elkaar."

Collega's voor collega’s

Als er een heftige, traumatische uitruk is geweest, komt het TCO-team, Team Collegiale Ondersteuning, dus collega’s voor collega’s op de kazerne langs. "Die maken er een groepsgesprek van en ze kijken hoe het met iedereen individueel gaat en met de groep. Ook als ploeg bellen wij elkaar de dag daarna op. Hoe gaat het nou met jou? Hoe heb je geslapen? Aandacht voor elkaar is heel belangrijk."

Margaretha Flikweert is vanuit de jeugdbrandweer doorgestroomd naar de opleiding Manschap A. "Dat is de eerste opleiding die je gaat volgen. Je begint met levensreddend handelen en na dat examen ga je aan de slag met het onderdeel brand. Hiervoor gaan we ook af en toe naar een oefencentrum, om daar echte branden te gaan blussen. Dan ervaar je wat rook en hitte doen bij brand. Het mooie eraan vind ik vooral dat je er voor mensen kan zijn op het moment dat het bij hun even niet zo goed gaat. Je kan zo iets voor de maatschappij betekenen."

Zo word je brandweervrijwilliger

Potentiële brandweermensen in opleiding moeten minimaal 18 jaar zijn om met de opleiding te kunnen starten, zegt Clustercommandant Goeree-Overflakkee Hans Vroegindeweij. "Ook moeten kandidaten fysiek en mentaal gezond zijn. Daarvoor is er een selectie-traject.

De opleiding tot manschap wordt volledig betaald door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Na afronding van de opleiding wordt iemand dan brandweervrijwilliger in de eigen woon- of werkomgeving. De selectieprocedure begint altijd met een klikstage. Dan wordt gekeken of het klikt met het toekomstige team.

Testen voltooien

De selectie bestaat uit meerdere testen, legt Cecile Drenth, Assistent Vrijwillige Posten uit. "Zo wordt de Coopertest afgenomen. Daar wordt je gevraagd een aantal meters binnen 12 minuten af te leggen. Daarnaast vragen we je ook een zwemtest te doen. Daar gaan we gaan kijken of je zelf kan redden in het water. Het volgende onderdeel is de hoogtetest. Dan ga je een ladder van 32 meter op om te kijken hoe je reageert op hoogte. Tot slot is er een engte test, waarbij je geblinddoekt een donker pand in gaat. Daarbij leg je een bepaalde route af, om te kijken hoe je reageert op donker en of je niet in paniek raakt."

Ook een psychologisch onderzoek maakt deel uit van de selectie. "En als dat allemaal gedaan is, dan mag je doorstromen en ga je twee jaar lang de opleiding in. De opleiding wordt aangeboden in de avondduren, één keer per week, plus een aantal trainingszaterdagen."

Ook voor mensen die niet op het eiland werken maar toch brandweerman- of vrouw willen worden is er een mogelijkheid. Hans Vroegindeweij: "We hebben zelfs binnen het cluster een aantal combinaties van mensen die in een plaats wonen en in een andere werken. Ze zijn in hun woonplaats vrijwilliger en rukken in hun werkplaats ook met een blusploeg uit. Die hebben dus twee posten waar ze werkzaam zijn."

Beroepsbrandweerman

Vrijwilliger Levien Jacobs wordt, naast zijn vrijwilligerswerk, nu ook beroepsbrandweerman. "Doordat ik vrijwilliger was, ben ik af en toe een dienst mee gaan draaien bij de brandweer in Rotterdam. Dat is zo goed bevallen dat ik er mijn werk van ga maken."

Mensen die interesse hebben om vrijwillig brandweerman of -vrouw te worden, kunnen kijken op de website www.werkenbijvrr.nl/brandweer. Ook zijn ze welkom om eens langs te gaan voor een kijkje bij de plaatselijke kazerne.



