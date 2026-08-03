Celstraf na vondst van fraudehulpmiddelen in vakantiehuisje in Ouddorp





De rechtbank Den Haag heeft een 28-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 81 dagen voor zijn rol bij pogingen tot zogenoemde vriend-in-noodfraude, naar aanleiding van een inval van een vakantiehuisje in Ouddorp. De rechtbank oordeelde dat hij tussen 14 en 29 maart 2022 samen met een medeverdachte via WhatsApp probeerde mensen op te lichten en dat hij telefoons, simkaarten en scripts in bezit had die voor die fraude waren bedoeld. De uitspraak werd op 22 juli 2026 gedaan. De straf viel lager uit vanwege de lange duur van de strafzaak.

De zaak maakte deel uit van een groter politieonderzoek naar digitale fraude. Op 29 maart 2022 viel de politie een vakantiehuisje op vakantiepark Port Zélande in Ouddorp binnen. Daar troffen agenten de verdachte, een medeverdachte en nog een derde persoon aan. Tijdens de doorzoeking werden meerdere mobiele telefoons, simkaarten en andere hulpmiddelen gevonden die volgens de rechtbank werden gebruikt voor vriend-in-noodfraude.

Bij deze vorm van oplichting sturen daders via WhatsApp een bericht waarin zij zich voordoen als een zoon, dochter of andere bekende met een nieuw telefoonnummer. Daarna vragen zij onder tijdsdruk om geld over te maken, bijvoorbeeld omdat zij zelf geen betalingen kunnen doen. In deze zaak bleef het volgens de rechtbank bij pogingen.

De verdediging voerde aan dat niet kon worden bewezen dat een van de aangetroffen telefoons van de verdachte was en dat hij wist welke gegevens daarop stonden. Ook zou niet vaststaan dat hij nauw samenwerkte met de medeverdachte. De rechtbank verwierp dat verweer. Volgens de rechters lag de telefoon onder de verdachte toen de politie het vakantiehuisje binnenviel. Op het toestel stonden honderden WhatsApp-gesprekken, scripts voor vriend-in-noodfraude en een bestand met telefoonnummers van mogelijke slachtoffers. Ook werden op meerdere telefoons vergelijkbare berichten en betaalbewijzen aangetroffen. Daarnaast maakten de toestellen volgens de rechtbank gebruik van dezelfde internetverbinding en werden in de auto van de verdachte en bij de medeverdachte grote hoeveelheden simkaarten gevonden.

De rechtbank achtte bewezen dat de verdachte samen met een ander meerdere pogingen tot oplichting pleegde en materialen voorhanden had die waren bedoeld om de fraude uit te voeren.

Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank rekening met de ernst van de feiten. Volgens de rechters tast vriend-in-noodfraude het vertrouwen in digitaal betalingsverkeer aan en kunnen slachtoffers daar grote gevolgen van ondervinden. Als uitgangspunt vond de rechtbank een gevangenisstraf van 90 dagen passend.

De straf werd uiteindelijk verlaagd naar 81 dagen, omdat de behandeling van de zaak veel langer duurde dan volgens de wet is toegestaan. Tussen de aanhouding op 30 maart 2022 en de uitspraak verstreken ruim vier jaar. De rechtbank stelde vast dat de redelijke termijn met ongeveer 26 maanden was overschreden en paste daarom een strafkorting van tien procent toe.

De rechtbank verklaarde de schadeclaims van twee banken en drie benadeelde partijen niet-ontvankelijk. Volgens de rechters kon geen rechtstreeks verband worden vastgesteld tussen de gevorderde schade en de bewezenverklaarde feiten. Twee in beslag genomen mobiele telefoons werden verbeurd verklaard. Drie in beslag genomen geldbedragen moeten aan de verdachte worden teruggegeven.

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Door Internetredactie Omroep Archipel