Dorpsraad Dirksland pleit voor extra maatregelen op Philipshoofjesweg





Dorpsraad Dirksland heeft de gemeente Goeree-Overflakkee gevraagd het ontwerp voor de herinrichting van de Philipshoofjesweg te herzien. De organisatie heeft een aantal punten doorgegeven met als doel de snelheid omlaag te brengen naar dertig kilometer per uur.

Deze punten zijn een aanvulling op de reacties die bewoners tijdens de inloopbijeenkomst van woensdag 22 juli 2026 hebben gegeven. Tijdens deze bijeenkomst in de Victoriahal presenteerde de gemeente de plannen voor de weg. De planning is om in 2027 te starten met de uitvoering van de werkzaamheden. Zo wordt het asfalt vervangen als onderdeel van regulier groot onderhoud en wil de gemeente de weg veiliger inrichten door zes verkeersplateaus verspreid over de weg te plaatsen. Ook worden er parkeerplaatsen aangelegd om een rustiger straatbeeld te creëren.

"Een van de hoofdaders"

De Philipshoofjesweg is volgens de Dorpsraad een belangrijke schoolroute, maar ook “een van de dagelijkse hoofdaders van het dorp.” Deze wordt gebruikt door spelende kinderen, fietsers en automobilisten, maar ook door ouderen met een rollator of scootmobiel. "Wij willen dat een kind hier veilig naar school kan fietsen en dat een oudere zich zonder aarzeling kan verplaatsen," aldus de Dorpsraad.

De bestuursleden vinden dat het langzame verkeer voorop hoort te staan en dat een snelheidslimiet alleen werkt als een weginrichting die ook afdwingt. Het huidige ontwerp zou dat op een aantal plaatsen onvoldoende doen. “Op lange, rechte stukken blijft te hard rijden mogelijk, en op sommige punten ontbreekt bescherming voor overstekende voetgangers en fietsers.”

Een van de gevraagde maatregelen is het plaatsen van extra snelheidsremmers op de lange stukken. Ook moet het zebrapad bij Bloemendaal behouden blijven, maar op een veiligere plek en moet doorgaand en zwaar vrachtverkeer uit de kern worden geweerd. Volgens de Dorpsraad zouden deze maatregelen relatief weinig kosten wanneer ze meteen bij de herinrichting worden meegenomen. “We zien het als een kans die zich de komende decennia niet opnieuw voordoet”, aldus de organisatie. Bewoners die ook willen meedenken, kunnen contact opnemen via secretaris@dorpsraaddirksland.nl.

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Door Internetredactie Omroep Archipel