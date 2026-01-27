Brandweer ingezet bij woning vol rook in Herkingen

Dinsdagochtend 27 januari 2026 is de brandweer om 09:54 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Molendijk in Herkingen. Bij aankomst stond de woning volledig vol rook.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio bevond de vuurhaard zich tussen het plafond van de woning. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit en schaalde op naar het sein "Middel Brand".

Om de brand volledig te kunnen blussen heeft de brandweer sloopwerkzaamheden verricht. Hierdoor kon de brandhaard worden bereikt en verdere uitbreiding worden voorkomen.

Stichting Salvage zal de bewoners ondersteunen bij de afhandeling van de schade die door de brand is ontstaan.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512



Door Internetredactie Omroep Archipel