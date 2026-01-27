 Luister radio: Songs & Stories of kijk live TV

Brandweer ingezet bij woning vol rook in Herkingen

Dinsdagochtend 27 januari 2026 is de brandweer om 09:54 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Molendijk in Herkingen. Bij aankomst stond de woning volledig vol rook.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio bevond de vuurhaard zich tussen het plafond van de woning. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit en schaalde op naar het sein "Middel Brand".

Om de brand volledig te kunnen blussen heeft de brandweer sloopwerkzaamheden verricht. Hierdoor kon de brandhaard worden bereikt en verdere uitbreiding worden voorkomen.

Stichting Salvage zal de bewoners ondersteunen bij de afhandeling van de schade die door de brand is ontstaan.

Dinsdag 27 januari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

