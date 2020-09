Brandweer oefent duinbrand-bestrijding in Ouddorp

Op zaterdag 19 september 2020 oefende de brandweer een scenario duinbrand in Ouddorp, in samenwerking met de gemeenten Goeree-Overflakkee en Westvoorne. In totaal deden zeven blusgroepen van Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten mee aan de oefening.

Brand in een duingebied is in Rotterdam-Rijnmond een realistisch scenario. Regelmatig moet de brandweer in onze regio uitrukken voor dit soort risicovolle branden. Droge beplanting, dichte begroeiing en de afwezigheid van waterputten maken duinbrandbestrijding een specialisme dat regelmatig beoefend moet worden.

Jan Tuns, duinbrand-specialist: "Een groot risico binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een onbeheersbare duinbrand. Deze kunnen zich voordoen in de hele kuststrook. Denk hierbij aan het duingebied van Hoek van Holland, het Voornes duin op Voorne Putten en de Kop van Goeree op Goeree Overflakkee. Buiten de duingebieden hebben we nog een aantal andere kwetsbare gebieden zoals de Slikken van Flakkee."

Door met elkaar te trainen en kennis en vaardigheden uit te wisselen in realistisch uitgeschreven oefeningen krijgen de deelnemers de kans om naast hun eigen vaardigheden, ook de onderlinge samenwerking te trainen en leveren zo een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in de regio en daarbuiten.