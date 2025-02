Brandweer oefent op asielzoekersschepen

De brandweer van Middelharnis en Sommelsdijk, Blusgroep Olympia, heeft dinsdagavond 18 februari 2025 geoefend op het asielzoekersschip aan het Havenhoofd in Middelharnis. De oefening zag er realistisch uit met meerdere blusvoertuigen en manschappen in bluspak, sommige met ademluchtmaskers op. De manschappen oefenden een fictief incident, waarbij er een elektriciteitsbrand was ontstaan in de machinekamer van het schip.

De brandweer oefent elke week op verschillende locaties, vertelt Hans Vroegindeweij, Clustercommandant Goeree-Overflakkee van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR). "Nu kregen we het aanbod om hier aan boord van het schip te oefenen en dat is best een bijzonder object, ook voor ons als brandweer. Dus die kans hebben we met beide handen aangegrepen."

Klein en nauw

Tijdens de oefening bleek dat het blussen aan boord van een schip heel anders is dan in een gebouw. "Het drijft natuurlijk in het water dus je kan er niet omheen lopen. Je kan ook alleen maar via de 'gangways', de loopplanken aan boord komen. Dat beperkt je doen en laten als brandweerman. Het is aan boord ook allemaal klein en nauw. Daarnaast heb je allerlei installaties aan boord en daar leren we allemaal mee om te gaan."

Piet Smit heeft als Kerninstructeur Scheepsbrandbestrijding bij de VRR bij deze oefening en twee andere georganiseerd en gecoördineerd. In totaal waren er drie zulke oefeningen, want al eerder waren er scenario’s nagespeeld aan boord van de asielzoekersschepen in Stellendam en Hellevoetsluis. Daarbij was Piet Smit de algehele oefenleider. "Vanavond was het mijn taak om te kijken of alles goed ging. We wisten dat de schepen moeilijk te bereiken zijn en dat de waterwinning voor het blussen moeilijk is. Daarvoor zijn plannen bedacht. We hebben nu in de praktijk gekeken of de plannen allemaal kloppen en het klopt."

Evacuatie

Tijdens de oefening konden de bewoners gewoon aan boord blijven, zo legt Hans Vroegindeweij uit. "Normaal gesproken zou je natuurlijk meteen het schip ontruimen en dan zouden hier ruim honderd mensen op de kade staan. Dat is met deze koude temperaturen niet echt aan te raden. Die mensen zouden dan vanuit de gemeente naar de Staver worden gebracht om ze daar voorlopig onder te brengen. Omdat het fictief was, konden ze nu gewoon aan boord blijven."



Door Internetredactie Omroep Archipel