Brandweer Ooltgensplaat eerste bij eilandelijke brandweerwedstrijd

Zaterdag 12 oktober 2024 was het een waar spektakel in Oude-Tonge. Die dag vond de jaarlijkse eilandelijke brandweerwedstrijd plaats. De brandweerploegen stonden een spectaculair scenario te wachten: de politie was een tweetal criminelen op het spoor en had hun voertuig staande gehouden.

Eén van de criminelen had zichzelf opgesloten in een bak voor kleding en textiel. De andere man zat nog in de auto en werd ondervraagd door de agenten. Toen de brandweer de man uit de textielbak bevrijdde, zag de andere crimineel zijn kans schoon en ging er met hoge snelheid vandoor. Zijn vlucht duurde niet lang, want om de hoek reed hij een vrouw met fiets omver en knalde tegen een schutting. Zijn auto vloog in brand. De brandweer moest deze onverwachte ontwikkeling zien af te handelen.

De brandweerploeg uit Ooltgensplaat mag zich de beste brandweerploeg van Goeree-Overflakkee noemen.



Door Internetredactie Omroep Archipel