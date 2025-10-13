Brandweer Ooltgensplaat wint eilandelijke wedstrijd

Op zaterdag 11 oktober 2025 waren in Dirksland de hele dag brandweerwagens te zien. Maar geen paniek, het ging niet om een echte brand maar om een brandweerwedstrijd georganiseerd door brandweer Dirksland.

Alle blusgroepen van het eiland, met uitzondering van Stad aan ’t Haringvliet namen het tegen elkaar op in een realistisch scenario op het terrein bij het Spuikolk in Dirksland.

Het wedstrijdscenario speelde zich af bij een bedrijf waar brand was uitgebroken in een werkplaats. Brandweer Dirksland was als eerste ter plaatse en begon direct met het bestrijden van de brand. Kort daarna arriveerde de wedstrijdploeg om ondersteuning te bieden.

Bij aankomst van de wedstrijdploeg klonk er een luide knal: binnen was een gasfles ontploft. Een brandweerman kwam in paniek aangerend, hij miste zijn collega’s. In het scenario bleek binnen in het pand een brandweerman bekneld te zitten en twee anderen waren vermist. Aan de wedstrijdploeg de taak om de brand te blussen en de collega's te redden.

De eerste plaats ging naar de ploeg uit Ooltgensplaat, gevolgd door Nieuwe-Tonge op de tweede plaats en Olympia (Middelharnis/Sommelsdijk) eindigde op de derde plaats.

Door Internetredactie Omroep Archipel