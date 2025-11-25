Podcast Eiland Kunst: de verhalen achter de beelden op Goeree-Overflakkee

In de nieuwe aflevering van de podcast Eilandkunst vertellen architect Arthur Broek en beeldhouwer Leo van den Bos over de beelden die in de openbare ruimte op Goeree-Overflakkee staan. Zij leggen uit waarom zij deze kunstwerken systematisch in kaart brachten, wat zij onderweg aantroffen en welke betekenis de beelden volgens hen hebben voor het eiland. Ook bespreken zij wat er nodig is om het kunstaanbod beter te onderhouden en zichtbaar te maken.

De aflevering is te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts en Amazon Music.

Eilandbeelden

Het inventarisatieproject ‘Eilandbeelden’ ontstond uit de wens om een volledig beeld te krijgen van de kunst die verspreid door het eiland te vinden is. Van den Bos, die in 2016 naar Ouddorp verhuisde, begon de beelden te onderzoeken vanwege zijn interesse in lokale geschiedenis en vakmanschap. Broek, die er sinds 2008 woont, zag de behoefte om deze werken als cultureel erfgoed te registreren. In de zomer van 2024 trokken zij wekelijks het eiland over en legden zij meer dan vijftig beelden vast, verspreid over veertien dorpen. Daarbij keken zij naar materiaal, vorm, omgeving en staat van onderhoud.

Onderhoud

In de podcast noemen Broek en Van den Bos zowel sterke kunstwerken als beelden die in slechte staat verkeren. Zo roemen zij het beeld van Theresia van der Pand-Leeuwen op de begraafplaats in Middelharnis, terwijl andere werken volgens hen lijden onder slijtage of ongunstige plaatsing. Ook de reeks landart-elementen langs de N215 komt aan bod. Deze vormen een herkenbaar geheel, maar zijn door de jaren heen deels aangetast.

Betere zorg

De inventarisatie geldt als een nulmeting die volgens de makers een basis vormt voor toekomstig beleid. Zij pleiten in de podcast voor duidelijke afspraken over onderhoud en bescherming van kunst in de openbare ruimte. Ook wordt gewerkt aan lesmateriaal voor scholen en aan ideeën om inwoners meer te betrekken, zoals wandelroutes en QR-codes bij de beelden. De inventarisatie is in concept bij de gemeente ingediend en de werkgroep hoopt het uiteindelijk in boekvorm te publiceren.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel